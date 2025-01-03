Крупное ДТП на трассе: все 95 машин убраны с места аварии в Акмолинской области

Фото: pexels

По состоянию на 23:50 3 января 2025 года все 95 автомобилей, пострадавших в массовом ДТП на автодороге Астана–Петропавловск, были извлечены с места происшествия. Об этом сообщил национальный оператор по управлению автодорогами "КазАвтоЖол", передает Zakon.kz.

"Последствия дорожно-транспортного происшествия полностью устранены, криволинейный брус восстановлен. Сотрудники дорожной службы полностью расчистили проезжую часть", – говорится в сообщении. 3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. В аварии пострадали 20 человек. Позже МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением.



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