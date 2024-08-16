Пьяную пассажирку арестовали на 15 суток в аэропорту Алматы
Фото: Zakon.kz
Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы установили и задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса сообщением "Алматы – Сочи", сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД Казахстана, женщина во время посадки на авиарейс:
- находилась в состоянии алкогольного опьянения;
- выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании;
- вела себя агрессивно;
- на замечания не реагировала;
- оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции.
Транспортными полицейскими в отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Выяснилось, что в течение года она уже привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков.
"Решением суда правонарушительница подвергнута административному аресту сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.
16 августа аэропорт Алматы сообщил о причинах задержки рейсов.
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