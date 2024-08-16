Пьяную пассажирку арестовали на 15 суток в аэропорту Алматы

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы установили и задержали 29-летнюю пассажирку авиарейса сообщением "Алматы – Сочи", сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, женщина во время посадки на авиарейс:

находилась в состоянии алкогольного опьянения;

выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании;

вела себя агрессивно;

на замечания не реагировала;

оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушительницы составлен административный протокол. Выяснилось, что в течение года она уже привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

"Решением суда правонарушительница подвергнута административному аресту сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

16 августа аэропорт Алматы сообщил о причинах задержки рейсов.