Актюбинец из ревности избил бывшую жену и сломал ребро теще

В Актюбинской области вынесли приговор мужчине, который устроил сцену ревности бывшей жене, а затем избил как саму женщину, так и ее мать, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", инцидент случился в феврале 2025 года.

Расправу над бывшей супругой 34-летний мужчина устроил у нее дома. Сначала ударил ее по голове и лицу, после повалил на пол и продолжил бить ногами. В квартиру в это время зашла мать женщины, которую экс-зять также уронил на пол и стал давить ей коленом на грудь, затем ударил несколько раз ногой по голове.

"В результате у пожилой женщины диагностировали закрытую черепно–мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра, закрытую травму грудной клетки", – пишет издание.

В суде мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести. На заседании он пояснил, что их общие дети с потерпевшей рассказали ему о том, что у женщины появился другой. Поэтому он отправился к бывшей жене домой, чтобы поговорить об этом.

"Со слов обвиняемого, его бывшая жена якобы сказала, что специально общается с другим мужчиной, чтобы вызвать у него ревность, так как она все еще его любит. На это он ей ответил, что они смогут жить вместе, ей для этого надо перестать общаться с матерью. В момент разговора в дом вошла теща, ударила его по голове и стала кричать. Он обвинил ее в том, что она причина их расставания с женой и повалил ее на пол, давил коленом на грудь, а когда вставал нечаянно надавил ногой на лицо тещи. Жена пыталась защитить мать, но он отбросил ее в сторону, и она ударилась лбом о край стола, получила рассечение".

По словам женщины, они с супругом прожили 13 лет и расстались в январе 2025 года. В феврале он забрал троих детей на выходные, потом стал писать ей угрозы, что убьет и зарежет из-за ревности.

"На следующий день пришел ко мне домой без детей, стал выяснять отношения, нанес несколько пощечин, потом стал бить по лицу, по голове, повалил на пол и продолжил пинать. Когда в комнату зашла мама, он схватил ее за волосы и повалил на пол. Я прикрыла ее, чтобы защитить, но он схватил и меня за волосы и стал бить лбом о край стола. Потом опять переключился на маму, стал ногами давить ей голову, мама потеряла сознание. Он кричал, что будет резать нас и стал искать в доме ножи. Но все ножи я успела спрятать до его приезда", – сообщила женщина.

На следствии она показала переписку с бывшим мужем, где подтверждался факт угрозы.

Мужчину приговорили к году лишения свободы в учреждении УИС минимальной безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее жительница Алматы заявила о том, что неизвестный мужчина подкараулил ее пожилую мать и избил железной дубинкой. Спасти женщину помогли прохожие.