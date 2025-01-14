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Происшествия

Захват заложников в Актобе: двое пострадавших не выжили, детали преступления

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 09:19 Фото: polisia.kz
В Актобе в результате полученных ранений скончались пожилые мужчина и женщина, которых вечером 13 января 2025 года взяли в заложники в собственном доме. В полиции раскрыли подробности происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Актюбинской области, 13 января около 20:00 в Центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном доме.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытии оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым", – сообщили в полиции.

Там отметили, что каких-либо требований злоумышленник не выдвигал.

"После трехчасовых переговоров и отказа подозреваемым выполнить требования об освобождении заложницы, а также после тщательной подготовки сил было принято решение о проведении штурма. В результате спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена", – продолжили в полиции.

В погребе дома нашли пожилых родителей женщины с ножевыми ранениями. К сожалению, один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой – в больнице.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших и гарантирует, что виновный понесет наказание по всей строгости закона", – сообщили в ДП.

По информации корреспондента 24KZ, погибшей маме заложницы было 67 лет, она скончалась в машине скорой. Второй погибший – отчим, ему было 75 лет, скончался на операционном столе. Их дочь находится в больнице. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи.

Вечером 13 января из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку.  Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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