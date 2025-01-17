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Происшествия

Высотку окутал столб черного дыма: крупный пожар в Шымкенте

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 17:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Шымкенте 17 января 2025 года вcпыхнул пожар на стройке, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации от МЧС, возгорание произошло в строящемся ЖК в районе Тұран по улице Д. Кунаева.

По уточненным данным, загорелась обшивка дома и пластиковые окна с седьмого по 11 этаж. Силами МЧС пожар локализован.

Пострадавших нет.

Другие подробности инцидента уточняются.

Утром 16 января в Петропавловске столб черного дыма встревожил жителей. Оказалось, что произошел пожар на стадионе.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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