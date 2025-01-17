Высотку окутал столб черного дыма: крупный пожар в Шымкенте

В Шымкенте 17 января 2025 года вcпыхнул пожар на стройке, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации от МЧС, возгорание произошло в строящемся ЖК в районе Тұран по улице Д. Кунаева.

По уточненным данным, загорелась обшивка дома и пластиковые окна с седьмого по 11 этаж. Силами МЧС пожар локализован.

Пострадавших нет.

Другие подробности инцидента уточняются.

Утром 16 января в Петропавловске столб черного дыма встревожил жителей. Оказалось, что произошел пожар на стадионе.