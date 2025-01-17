Высотку окутал столб черного дыма: крупный пожар в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Шымкенте 17 января 2025 года вcпыхнул пожар на стройке, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации от МЧС, возгорание произошло в строящемся ЖК в районе Тұран по улице Д. Кунаева.
По уточненным данным, загорелась обшивка дома и пластиковые окна с седьмого по 11 этаж. Силами МЧС пожар локализован.
Пострадавших нет.
Другие подробности инцидента уточняются.
Утром 16 января в Петропавловске столб черного дыма встревожил жителей. Оказалось, что произошел пожар на стадионе.
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