Черные клубы дыма поднялись над Петропавловском: загорелся стадион
Фото: Zakon.kz
Сегодня утром 16 января 2025 года спасатели работали по повышенному рангу в Петропавловске. Пожарные тушили крупный пожар, разгоревшийся на стадионе "Жастар", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), обстоятельства инцидента уточняются.
Кадры с места пожара очевидцы рассылают в соцсетях.
Также отмечено, что информации о пострадавших на 112 не поступало.
По последним сообщениям ведомства, пожар локализован.
"По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа". Пресс-служба МЧС РК
Два дня назад, 14 января, крупный пожар вспыхнул на складе магазина строительных материалов под Алматы. Примечательно, что это был второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб.
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