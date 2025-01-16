Черные клубы дыма поднялись над Петропавловском: загорелся стадион

Сегодня утром 16 января 2025 года спасатели работали по повышенному рангу в Петропавловске. Пожарные тушили крупный пожар, разгоревшийся на стадионе "Жастар", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), обстоятельства инцидента уточняются.

Кадры с места пожара очевидцы рассылают в соцсетях.

Также отмечено, что информации о пострадавших на 112 не поступало.

По последним сообщениям ведомства, пожар локализован.

"По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа". Пресс-служба МЧС РК

Два дня назад, 14 января, крупный пожар вспыхнул на складе магазина строительных материалов под Алматы. Примечательно, что это был второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб.