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Происшествия

Черные клубы дыма поднялись над Петропавловском: загорелся стадион

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
Сегодня утром 16 января 2025 года спасатели работали по повышенному рангу в Петропавловске. Пожарные тушили крупный пожар, разгоревшийся на стадионе "Жастар", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), обстоятельства инцидента уточняются.

Кадры с места пожара очевидцы рассылают в соцсетях.

Также отмечено, что информации о пострадавших на 112 не поступало.

По последним сообщениям ведомства, пожар локализован.

"По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа". Пресс-служба МЧС РК

Два дня назад, 14 января, крупный пожар вспыхнул на складе магазина строительных материалов под Алматы. Примечательно, что это был второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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