Черный столб дыма: пожар в Алматы сняли на видео
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 13 августа 2026 года, в районе железнодорожного вокзала Алматы-2 ликвидируют пожар по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы городского Департамента по чрезвычайным происшествиям (ДЧС), произошло возгорание складского помещения.
"На месте создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Организованы несколько участков тушения, задействованных для локализации и недопущения распространения огня".Пресс-служба ДЧС Алматы
В ДЧС уточняют, что тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и значительной пожарной нагрузкой.
"Задействованы службы взаимодействия ДЧС 63 л/с и 16 тех., ТЭЦ Алматы – 1 тех. 3 л/с, "ГКП "Алматы Су", "Алматы Тазалык", пожарный поезд "КТЖ", автопоезд".Пресс-служба ДЧС Алматы
К счастью, информация о пострадавших на линию 112 не поступала.
В 11:10 стало известно, что силами МЧС пожар полностью ликвидирован.
6 августа мы рассказывали, что житель Астаны бросил спичку в окно и сжег соседний Audi A6.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript