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Происшествия

Черный столб дыма: пожар в Алматы сняли на видео

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 13 августа 2026 года, в районе железнодорожного вокзала Алматы-2 ликвидируют пожар по повышенному рангу, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского Департамента по чрезвычайным происшествиям (ДЧС), произошло возгорание складского помещения.

клубы дыма, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:20

Фото: Telegram/Zanamiviehali

"На месте создан оперативный штаб по ликвидации пожара. Организованы несколько участков тушения, задействованных для локализации и недопущения распространения огня".Пресс-служба ДЧС Алматы

В ДЧС уточняют, что тушение осложняется сильным задымлением, высокой температурой и значительной пожарной нагрузкой.

"Задействованы службы взаимодействия ДЧС 63 л/с и 16 тех., ТЭЦ Алматы – 1 тех. 3 л/с, "ГКП "Алматы Су", "Алматы Тазалык", пожарный поезд "КТЖ", автопоезд".Пресс-служба ДЧС Алматы

К счастью, информация о пострадавших на линию 112 не поступала.

В 11:10 стало известно, что силами МЧС пожар полностью ликвидирован.

6 августа мы рассказывали, что житель Астаны бросил спичку в окно и сжег соседний Audi A6.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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