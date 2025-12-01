#АЭС в Казахстане
Происшествия

В области Абай полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Фото: Zakon.kz
В области Абай по подозрению в незаконной торговле запрещенными веществами задержали 51-летнего жителя города Семея, сообщает Zakon.kz.

Установить факт незаконного сбыта наркотических веществ удалось благодаря оперативной закупке. Подозреваемый, находясь во дворе своего дома, продал за 10 тыс. тенге два бумажных свертка с веществом растительного происхождения участнику полицейской операции.

"Вещество является высушенной марихуаной общим весом 7,84 гр. В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты ножовка, несколько пакетов и картонных коробок с веществом растительного происхождения, растения зеленого цвета со специфическим запахом в количестве 57 штук, кастрюля и другие предметы с остатками наркотического вещества, а также денежные средства, совпадающие с реестром купюр, использованных при оперативной закупке. По результатам экспертизы изъятые растения признаны относящимися к роду конопля общим весом 32 кг 100 граммов", – рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Медицинское освидетельствование показало факт употребления задержанным каннабиноидов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По данному делу начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим подпольное производство синтетических наркотиков.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
