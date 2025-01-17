До 15 лет грозит казахстанцу за распространение наркотиков в ВКО

Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области, при координации прокуратуры, задержали жителя другого региона, который выполнял роль курьера-"закладчика", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, 39-летний мужчина прибыл в Усть-Каменогорск в начале января. В арендуемой квартире в центре города он занимался фасовкой и распространением наркотиков, которые распространялись через тайники.





"В ходе задержания у подозреваемого было обнаружено и изъято два крупных упаковочных пакета с порошкообразным веществом белого цвета, а также 51 расфасованный сверток с аналогичным веществом, электронные весы, изолента, zip-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков". Пресс-служба ДП ВКО

Согласно результатам экспертизы, изъятое является психотропным веществом, общим весом 500 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10-ти до 15-ти лет. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что наркотики на 12 миллионов тенге хранил дома житель Актобе.