Крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области

В селе Новоселовка Аулиекольского района животных незамедлительно отправили на убой, часть коров находится под наблюдением, сообщает Zakon. kz.

По данным телеканала "24KZ", там выявили очаг бруцеллеза. Зоонозную инфекцию обнаружили у 95 голов крупного рогатого скота в одном из хозяйств села. Животных незамедлительно отправили на убой. Остальные коровы находятся под наблюдением.

"Вывоз и прогон животных запрещен", – говорится в новостном сюжете.

Инцидент прокомментировал руководитель областного управления ветеринарии Толеген Иманбаев.

"В данном хозяйстве открыт на сегодняшний день очаг и будет производиться исследование республиканским противоэпизоотическим отрядом. Будем браться кровь каждые 15-20 дней до получения двукратного отрицательного результата", – сказал он.

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