Спасатели пришли на помощь пропавшему в Актюбинской области пастуху

В Актюбинской области спасатели нашли пастуха, который накануне, 11 февраля 2024 года, вышел на поиски скота и пропал, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, 12 февраля в "112" поступило сообщение о том, что в селе Айке работник сельского хозяйства "Жаназар" вышел на поиски скота и не вернулся обратно.

"Незамедлительно спасатели были задействованы в поисково-спасательных работах. Сотрудники Айтекебийского района – начальник караула ПЧ №9 Есет Баспаков, спасатель Ислам Нурдаулет, водитель Алимбек Туребеков 12 февраля в 5:30 благополучно нашли пропавшего 57-летнего мужчину в 5 км от села Айке. В медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды и не выезжать при ухудшении погодных условий. Данные рекомендации действуют и при введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

Материал по теме 32-градусные морозы вернутся в Казахстан

Ранее сообщалось, что 938 человек находятся в пунктах обогрева в Актюбинской области из-за непогоды.