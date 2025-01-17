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Происшествия

Фура перевернулась на трассе Сайотес – Бейнеу в Мангистауской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 22:30 Фото: скриншот видео
17 января на трассе Сайотес – Бейнеу перевернулась фура марки Renault, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада", в ДТП никто нее пострадал.

"По факту произошедшего на водителя фуры составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", – пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что блогер из Костаная на автомобиле попал в ДТП, снял последствия на видео и выложил в TikTok.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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