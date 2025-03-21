Фура из Кыргызстана перевернулась на трассе в ЗКО
Фото: МЧС РК
Груженая фура перевернулась на бок на трассе в Западно-Казахстанской области. Опрокинутый автомобиль заметили военнослужащие МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
ДТП случилось на 357 км автодороги "Актобе – Уральск – граница РФ". Фура, груженная одеждой, которая направлялась из Кыргызстана в Москву, слетела в кювет.
"Военнослужащие МЧС разгрузили товар, поставили автомобиль на колеса и отбуксировали его из обочины на проезжую часть. Путник поблагодарил спасателей", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ранее в МЧС рассказали, как с помощью вертолета доставили пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск.
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