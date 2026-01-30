Водителя зажало в автомобиле в результате ДТП в Кокшетау

В городе Кокшетау водитель, не справившись с рулевым управлением, попал в ДТП и оказался зажат в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента вскрыли поврежденную дверь, после чего извлекли пострадавшего. "Молодой человек был передан бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Ранее спасатели помогли трехлетнему ребенку в Караганде.

