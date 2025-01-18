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Происшествия

Сошедшая лавина перекрыла дорогу в Восточно-Казахстанской области

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 14:04 Фото: unsplash
В Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 кубических метров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на 101-м км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское". Обошлось без пострадавших, жертв и разрушений.

"Лавина перекрыла дорогу. Сейчас ее уже расчистили силами дорожной службы", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По информации ГУ "Казселезащита", сход лавины произошел в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра в регионе. В МЧС напомнили, что в горных районах ВКО с 17 по 20 января 2025 года объявлена лавинная опасность.

"Рекомендуем воздержаться от поездок и походов в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", – призвали в министерстве.

12 января 2025 года пять человек были снесены снежной лавиной около итальянской деревни Траскера. Трое погибли после того, как их отнесло на 400 метров вниз по долине. Еще двоих доставили на вертолете в местную больницу.

Андрей Дюсупов
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