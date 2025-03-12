Снежные лавины сошли и заблокировали дороги в двух регионах Казахстана

Снежные лавины самопроизвольно сошли в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. К счастью, никто не пострадал, однако снежная масса "запечатала" несколько дорог, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МЧС, в Енбекшиказахском районе Обсерватория Асы (Алматинская область) между 22 и 23 км автодороги областного значения от села Турген до села Батан из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор произошел самопроизвольный сход снежной лавины объемом 200 кубометров.

В Восточно-Казахстанской области лавины сошли сразу в трех горных районах.

В Катон-Карагайском районе на 16-м км автодороги местного значения Согорное – Барлык произошел самопроизвольной сход снежной лавины объемом 250 кубометров.

В районе Алтай на заблаговременно закрытой автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен-Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи произошел самопроизвольный сход снежной лавины объем 120 кубометров.

В Глубоковском районе на автодороге Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное произведен профилактический спуск снежных лавин, общий объем сошедшей массы составил 680 кубометров.

"Жертв и разрушений нет. Лавины перекрыли дорогу. Призываем граждан соблюдать меры предосторожности в горных районах и воздержаться от поездок по указанному маршруту до завершения очистных работ", – подчеркнули в министерстве.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.

Позже стало известно, что на Шымбулаке ищут туристов, спровоцировавших сход лавины.