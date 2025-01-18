Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии

Командующий Федеральной службой безопасности дорожного движения (FRSC) штата Нигер Кумар Цуквам заявил о том, что более 50 человек погибли в результате взрыва бензовоза на севере Нигерии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Vanguard, взрыв произошел в момент, когда находившиеся неподалеку люди начали собирать разливавшееся из бензовоза топливо.

"Те, кто пошел за горючим, были охвачены пламенем так же, как и те, кто бросился их спасать", – сказал Цуквам.

По словам гендиректора Агентства по ЧС штата Нигер (NSEMA) Альхаджи Абдуллахи Баба-Арах, в настоящее время на месте взрыва проходят поисково-спасательные работы.

Также издание уточняет, что пострадавших госпитализировали.

"Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения, предпринимаются усилия по извлечению тел погибших", – подчеркнул Абдуллахи Баба-Арах.

Между тем ряд СМИ пишут, что на самом деле погибли 70 человек.

🚨🇳🇬ALERTE - Au moins 70 morts dans l'explosion d'un camion-citerne au #Nigeria. (Témoins)



pic.twitter.com/UIUc29Nnmu — Actu React Info (@actureact_info) January 18, 2025

Ранее схожая ситуация произошла в Нигерии 15 ноября 2024 года. Тогда погибли по меньшей мере 94 человека и 50 получили ранения.