Взрыв бензовоза в Нигерии: 80 человек похоронили в общей могиле

Гендиректор Агентства по ЧС штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара заявил о том, что число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал This Day Live, ранения получили еще 55 человек. Абдуллахи уточнил, что 80 погибших похоронили в общей могиле.

"Число погибших в результате (...) взрыва бензовоза в (населенном пункте. – Прим. ред.) Дикко в штате Нигер возросло до 86", – говорится в публикации.

Как уточняется, ранения получили еще 55 человек. Абдуллахи уточнил, что 80 погибших похоронили в общей могиле.

18 января водитель автоцистерны не справился с управлением, вследствие чего грузовик опрокинулся на перекрестке. К месту аварии прибыла другая машина, в которую должны были откачать топливо. Когда горючее начали переливать, местные жители решили собрать его из перевернувшейся автоцистерны. В этот момент произошел взрыв.

В результате огнем были задеты близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Тогда сообщалось, что десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии.