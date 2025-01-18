Рабочий сорвался с высоты на стройке в Алматы: в полиции прокомментировали ситуацию

Фото: pixabay

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на стройке нового музея по проспекту Назарбаева в Алматы произошло чрезвычайное происшествие. Очевидцы утверждали, что с высоты упал человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы информацию подтвердили: "По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 100BAKSOFF (@100baksoff) Ранее пресс-служба столичного Департамента полиции подтвердила появившуюся в соцсетях информацию о гибели подростка, который выпал из окна многоэтажки в Астане.

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