Рабочий сорвался с высоты на стройке в Алматы: в полиции прокомментировали ситуацию
Фото: pixabay
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на стройке нового музея по проспекту Назарбаева в Алматы произошло чрезвычайное происшествие. Очевидцы утверждали, что с высоты упал человек, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы информацию подтвердили:
"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются".
Ранее пресс-служба столичного Департамента полиции подтвердила появившуюся в соцсетях информацию о гибели подростка, который выпал из окна многоэтажки в Астане.
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