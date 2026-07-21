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События

Алматинец выжил после взрыва газа, получив ожоги почти 90% тела

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 07:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы врачи Городской клинической больницы №4 спасли 26-летнего мужчину, получившего критические ожоги при взрыве газового баллона. Спустя месяц лечения его выписали домой, передает Zakon.kz.

Об этом 20 июля 2026 года сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана. По данным ведомства, во дворе собственного дома мужчины взорвался газовый баллон, находившийся в сарае.

Пострадавший получил тяжелые ожоги пламенем и был доставлен в приемное отделение ГКБ №4. Врачи диагностировали у пациента баротравму, термические ожоги 89% поверхности тела, из которых 15% были глубокими, а также тяжелую травму левой руки с обширным повреждением мягких тканей.

В первые минуты после поступления медики начали интенсивную противошоковую терапию. В день госпитализации мужчине экстренно выполнили операцию по восстановлению поврежденной руки. В последующие недели лечение продолжилось в ожоговом отделении.

"Пациент перенес несколько этапов хирургического лечения, включая пересадку кожи (аутодермопластику) и реконструктивные операции на поврежденной конечности. Все это время врачи ежедневно контролировали работу жизненно важных органов, инструментально-лабораторные показатели и корректировали лечение с учетом состояния пациента", – рассказали в Минздраве.

Пациент Александр Артуков поблагодарил врачей и медперсонал за помощь и поддержку во время лечения.

"Благодаря медперсоналу ожогового отделения и реанимации, врачам кардиологам, терапевтам, травматологам лечение проходило очень хорошо. Все процедуры были организованы профессионально и практически безболезненно. Мне оказывали не только физическую, но и эмоциональную поддержку, потому что справиться с такими травмами очень сложно. Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу – санитаркам, медсестрам, врачам, анестезиологам. Очень благодарен сотрудникам ГКБ №4 за профессионализм", – сказал пациент.

Через месяц после госпитализации мужчину выписали из стационара. За время лечения он смог вновь самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Впереди его ждет длительная реабилитация.

Ранее 68-летний житель Петропавловска оказался в больнице после неудачной попытки разжечь печь с помощью бензина.

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Канат Болысбек
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