Двухэтажный банный комплекс вспыхнул в Талдыкоргане
Фото: pixabay
В эти минуты огнеборцы Жетысуской области тушат возгорание двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
Принятыми мерами пожар был локализован.
"Силами МЧС эвакуировано 23 человека. Информация о пострадавших на 112 не поступала". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в бане в Акмолинской области.
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