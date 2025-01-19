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Происшествия

Двухэтажный банный комплекс вспыхнул в Талдыкоргане

пожар в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 01:07 Фото: pixabay
В эти минуты огнеборцы Жетысуской области тушат возгорание двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Принятыми мерами пожар был локализован.

"Силами МЧС эвакуировано 23 человека. Информация о пострадавших на 112 не поступала". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в бане в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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