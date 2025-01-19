Двухэтажный банный комплекс вспыхнул в Талдыкоргане

Фото: pixabay

В эти минуты огнеборцы Жетысуской области тушат возгорание двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Принятыми мерами пожар был локализован. "Силами МЧС эвакуировано 23 человека. Информация о пострадавших на 112 не поступала". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в бане в Акмолинской области.

Поделиться новостью