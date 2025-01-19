Пожар разгорелся в бане в Акмолинской области

19 января в селе Зеренда Зерендинского района загорелась баня из сруба, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать горение на площади 35 кв. м.

"Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения пожара звоните по номеру 101 или 112!" Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы.