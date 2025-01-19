Пожар разгорелся в бане в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
19 января в селе Зеренда Зерендинского района загорелась баня из сруба, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать горение на площади 35 кв. м.
"Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения пожара звоните по номеру 101 или 112!" Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы.
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