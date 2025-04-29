Убийство женщины в элитном ЖК в Атырау: задержан подозреваемый

В Атырау по горячим следам задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 46-летней женщины, тело которой было обнаружено сегодня, 29 апреля, в ее собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции, подозреваемый, гражданин 1987 года рождения, был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. У него изъяты вещественные доказательства.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Ведутся следственные действия", – сообщили Zakon.kz в полиции.

По словам соседей, задержанный работал сантехником в их доме. Погибшая жила одна.

Ранее сообщалось, что тело убитой женщины было найдено 29 апреля в собственной квартире с признаками насильственной смерти.

