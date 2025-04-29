#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Происшествия

Убийство женщины в элитном ЖК в Атырау: задержан подозреваемый

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 22:00 Фото: Zakon.kz
В Атырау по горячим следам задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 46-летней женщины, тело которой было обнаружено сегодня, 29 апреля, в ее собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции, подозреваемый, гражданин 1987 года рождения, был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. У него изъяты вещественные доказательства.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Ведутся следственные действия", – сообщили Zakon.kz в полиции.

По словам соседей, задержанный работал сантехником в их доме. Погибшая жила одна.

Ранее сообщалось, что тело убитой женщины было найдено 29 апреля в собственной квартире с признаками насильственной смерти. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Горели четыре балкона: в многоэтажке Павлодара произошел пожар
Происшествия
20:41, Сегодня
Горели четыре балкона: в многоэтажке Павлодара произошел пожар
Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане
Происшествия
18:50, Сегодня
Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане
Полиция Атырау расследует убийство женщины в элитном жилом комплексе
Происшествия
18:42, Сегодня
Полиция Атырау расследует убийство женщины в элитном жилом комплексе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: