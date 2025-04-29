Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане
Фото: МЧС РК
Пожар в отдельностоящем ангаре с пластиковыми отходами в районе Байконыр 29 апреля разгорелся в Астане, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, возгорание произошло в ангаре по шоссе Алаш. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу вызова. Тушение осложнялось порывистым ветром.
Фото: МЧС РК
"Пожар полностью ликвидирован на площади 280 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.
В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар в Бахтинском лесничестве тушили с помощью авиации МЧС.
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