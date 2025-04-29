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Происшествия

Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане

пожар, Астана, склад , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 18:50 Фото: МЧС РК
Пожар в отдельностоящем ангаре с пластиковыми отходами в районе Байконыр 29 апреля разгорелся в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в ангаре по шоссе Алаш. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу вызова. Тушение осложнялось порывистым ветром.

Фото: МЧС РК

"Пожар полностью ликвидирован на площади 280 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар в Бахтинском лесничестве тушили с помощью авиации МЧС. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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