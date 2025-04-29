Сильный пожар вспыхнул в ангаре с пластиковыми отходами в Астане

Пожар в отдельностоящем ангаре с пластиковыми отходами в районе Байконыр 29 апреля разгорелся в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в ангаре по шоссе Алаш. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу вызова. Тушение осложнялось порывистым ветром.

Фото: МЧС РК

"Пожар полностью ликвидирован на площади 280 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар в Бахтинском лесничестве тушили с помощью авиации МЧС.

