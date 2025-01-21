19-летний парень погиб в стрелковом клубе в Астане
Фото: pexels
В Астане в стрелковом клубе погиб молодой человек, сообщает Zakon.kz.
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Сообщалось, что в популярном стрелковом клубе парень тренировался с пистолетом марки Tanfoglio Limited Custom. Сделал несколько выстрелов, а затем внезапно направил оружие себе в голову и застрелился.
В полиции подтвердили факт.
"По факту обнаружения трупа 19-летнего жителя столицы зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", – прокомментировали в ведомстве.
Между тем в Алматы расследуют трагическую смерть 15-летнего подростка, тело которого нашли повешенным в заброшенном здании.
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