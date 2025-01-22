Пассажирский автобус перевернулся из-за метели в Абайской области
Фото: МЧС РК
22 января в Аягозском районе Карагашского сельского округа на 736-м километре автодороги Караганда – Аягоз – Богаз перевернулся автобус с пассажирами. Транспорт следовал по маршруту Акжар – Алматы и съехал на обочину, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели и военные из части 15701 МО.
"Совместными усилиями успешно проведена эвакуация 10 пассажиров. Все пассажиры были доставлены в город Аягоз и размещены в пункте обогрева", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают гражданам о необходимости учитывать погодные условия и дорожную обстановку при планировании дальних поездок.
Ранее сообщалось, какая обстановка сложилась на дорогах Акмолинской области из-за непогоды.
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