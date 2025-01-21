Какая обстановка сложилась на дорогах Акмолинской области из-за непогоды

На территории Акмолинской области выставлено 40 блокпостов, на которых имеется скопление 228 грузовых и 25 легковых транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, только, за последние шесть часов благодаря профилактической работы спасателей и сотрудников полиции количество техники на блокпостах уменьшилось на 186 грузовых и 593 легковых автомобилей.

"На базе департамента развернут оперативный штаб с участием заинтересованных органов. В пунктах обогрева находятся 148 человек, местными исполнительными органами организовано горячее питание. Силами спасателей, волонтеров и местных исполнительных органов продолжается обеспечение водителей и пассажиров горячим питанием на блокпостах". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что из-за непогоды более 500 автомобилей застряли на трассе Астана – Бурабай.

На 22 января в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.