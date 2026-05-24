#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.8
545.99
6.6
Мир

В Турции автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся

В Турции автобус с туристами вылетел с дороги и перевернулся в поле, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 01:44 Фото: magnific.com
Автобус с туристами, следовавший из Анкары в Чанаккале, съехал с дороги в районе Йылдыран и перевернулся в поле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Türkiye, по сигналу на место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи. В результате аварии пострадали 46 человек, включая 45 пассажиров и водителя.

Причины ДТП пока неизвестны. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы Биги и Лапсеки. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Аварийный автобус был снят с помощью дрона. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке автомобиль взорвался у Уолл-стрит и вызвал панику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
21:33, 22 сентября 2024
Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции
ДТП
04:55, 19 октября 2024
Экскурсионный автобус перевернулся в Турции
Автобус перевернулся из-за метели в Абайской области
18:55, 22 января 2025
Пассажирский автобус перевернулся из-за метели в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Усик признал Верхувена самым сложным соперником в своей профессиональной карьере
01:18, 25 мая 2026
Усик признал Верхувена самым сложным соперником в своей профессиональной карьере
Александр Бублик рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Франции
00:42, 25 мая 2026
Александр Бублик рассказал о подготовке к Открытому чемпионату Франции
Борчиха Бейбит Сейдуали из Казахстана провалила чемпионат Азии во Вьетнаме
00:01, 25 мая 2026
Борчиха Бейбит Сейдуали из Казахстана провалила чемпионат Азии во Вьетнаме
Казахстанская борчиха Ертостик завоевала &quot;серебро&quot; первенства Азии во Вьетнаме
23:18, 24 мая 2026
Казахстанская борчиха Ертостик завоевала "серебро" первенства Азии во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: