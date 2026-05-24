В Турции автобус с туристами съехал с дороги и перевернулся
Автобус с туристами, следовавший из Анкары в Чанаккале, съехал с дороги в районе Йылдыран и перевернулся в поле, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Türkiye, по сигналу на место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи. В результате аварии пострадали 46 человек, включая 45 пассажиров и водителя.
Причины ДТП пока неизвестны. После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы Биги и Лапсеки. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
Аварийный автобус был снят с помощью дрона. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde otobüs devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/3DLBxUd8gH— A Haber (@ahaber) May 24, 2026
