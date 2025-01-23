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Происшествия

Клиенты целительницы в Актобе увязли в кредитах и обратились в полицию

Полиция, заявление, уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 05:00 Фото: Zakon.kz
Актюбинцы пожаловались полицейским на свою закредитованность после услуг известной в городе целительницы, сообщает Zakon.kz.

Теперь они требуют ее разоблачения, передает "КТК". Со слов актюбинцев, порядка 60 человек долгие годы ходили к ней на лечение, но никак не ожидали, что попадут под ее магические чары. Горожане утверждают, что очнулись, когда увязли в миллионных кредитах и теперь просят помощи в полиции.

Кто-то взял в долг в банке 500 тыс. тенге, а кто-то сразу 18 млн. тенге. Актюбинцы утверждают, что целительница будто их одурманила. Теперь все себя называют жертвами мошенницы. 16 человек официально обратились в полицию.

В отношении якобы целительницы заведено дело по статье мошенничества, совершенное в крупном размере неоднократно. Общий ущерб еще предстоит выяснить.

Недавно в Актобе два таксиста получили награды от полицейских.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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