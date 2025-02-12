#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.31
520.11
5.33
Происшествия

Жителя Актобе обвинили в изнасиловании и вымогали у него миллионы

УБОП, департамент полиции Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 20:27 Фото: instagram/polisia_aqtobe
9 февраля полицейские задержали подозреваемых, которые угрозами вымогали у 25-летнего актюбинца два миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Актобе, злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Сговорившись, они выстроили схему вымогательства, но по горячим следам были задержаны.

В ходе расследования установлено, что девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его на съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и начали угрожать молодому мужчине, требуя два миллиона тенге, заявив, что он вступил в половую связь с несовершеннолетней против ее воли.

"Задержанные свою вину признали и водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование", – отметили стражи порядка.

Ранее стало известно, что в Актау мужчина отдал мошеннику 21 миллион тенге за несуществующую четырехкомнатную квартиру.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанский бизнесмен незаконно использовала товарный знак американского бренда
Происшествия
19:54, Сегодня
Казахстанский бизнесмен незаконно использовала товарный знак американского бренда
21 миллион тенге отдал мошеннику житель Актау
Происшествия
19:21, Сегодня
21 миллион тенге отдал мошеннику житель Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: