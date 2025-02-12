Жителя Актобе обвинили в изнасиловании и вымогали у него миллионы

9 февраля полицейские задержали подозреваемых, которые угрозами вымогали у 25-летнего актюбинца два миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Актобе, злоумышленниками оказались двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Сговорившись, они выстроили схему вымогательства, но по горячим следам были задержаны.

В ходе расследования установлено, что девушка через мессенджер познакомилась с молодым человеком и пригласила его на съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и начали угрожать молодому мужчине, требуя два миллиона тенге, заявив, что он вступил в половую связь с несовершеннолетней против ее воли.

"Задержанные свою вину признали и водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование", – отметили стражи порядка.

Ранее стало известно, что в Актау мужчина отдал мошеннику 21 миллион тенге за несуществующую четырехкомнатную квартиру.