Более 125 тысяч цыплят погибли на птицефабрике в ЗКО

На западноказахстанской птицефабрике ТОО "Агрофирма АКАС" перед Новым годом погибли 126 тысяч цыплят. Причиной стал опасный и для человека пастереллез, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", падеж кур зафиксировали в конце декабря 2024 года. Ранее подобных случаев в области не было, отметили в Управлении ветеринарии Западно-Казахстанской области. Отмечается, что всю птицу и яйца утилизировали – сожгли прямо на территории предприятия.

"Исследования патологического материала от 31 декабря 2024 года показали положительный результат на пастереллез. Гибель птиц в ТОО "Агрофирма АКАС" составила 126 000 голов. По решению акима сельского округа Байконыс района Байтерек 31 декабря на территории птицефабрики ввели ограничительные мероприятия", – рассказали ветврачи.

Отмечается, что в птицеводческих помещениях провели механическую очистку и дезинфекцию.

Пастереллез опасен и для человека. Заразиться можно воздушно-капельным путем, при контакте с больным животным, а также при попадании в организм пищи или воды, содержащих бактерии пастереллеза. Кроме того, пастереллез передается при укусах больных животных (кошки, собаки, крысы, кролика, свиньи).

Ранее сообщалось, что туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау.