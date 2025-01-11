Туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау

Местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха "Caspiy Life", сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, жители города обнаружили две тушки тюленей вечером 11 января. Разлагающиеся тела млекопитающих находятся в разных локациях около базы отдыха "Caspiy Life".

Фото: lada.kz

По предположению отдыхающих, тела млекопитающих находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора и до сих пор их не утилизировали.

Местные жители застали также мертвых птиц, среди которых были вальдшнеп, чайки и лебеди.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что их специалисты проведут мониторинг береговой полосы.

Ранее эксперты назвали предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау.