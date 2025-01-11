Туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау
Фото: pixabay
Местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха "Caspiy Life", сообщает Zakon.kz.
По информации lada.kz, жители города обнаружили две тушки тюленей вечером 11 января. Разлагающиеся тела млекопитающих находятся в разных локациях около базы отдыха "Caspiy Life".
Фото: lada.kz
По предположению отдыхающих, тела млекопитающих находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора и до сих пор их не утилизировали.
Местные жители застали также мертвых птиц, среди которых были вальдшнеп, чайки и лебеди.
В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что их специалисты проведут мониторинг береговой полосы.
Ранее эксперты назвали предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау.
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