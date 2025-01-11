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Общество

Туши тюленей и птиц разлагаются недалеко от Актау

Туши тюленей и птиц разлагаются близ Актау, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 04:30 Фото: pixabay
Местные жители нашли мертвых млекопитающих и птиц в районе базы отдыха "Caspiy Life", сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, жители города обнаружили две тушки тюленей вечером 11 января. Разлагающиеся тела млекопитающих находятся в разных локациях около базы отдыха "Caspiy Life".

Туши тюленей и птиц разлагаются близ Актау , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 04:30

Фото: lada.kz

По предположению отдыхающих, тела млекопитающих находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора и до сих пор их не утилизировали.

Местные жители застали также мертвых птиц, среди которых были вальдшнеп, чайки и лебеди.

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что их специалисты проведут мониторинг береговой полосы.

Ранее эксперты назвали предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау.

Аксинья Титова
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