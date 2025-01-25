Офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы

Call-центр по интернет-мошенничеству обнаружили правоохранители в одном из крупных бизнес-центров Алматы. В его организации подозревают гражданина России, под руководством которого в офисе работали 24 казахстанца, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры мегаполиса, злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денег на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших.

"Изъято 60 компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и "Sim-Box", – рассказали в прокуратуре.

Также правоохранители обнаружили в офисе подозреваемых блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами – что говорить, как вести себя, когда следует переключать потенциальную жертву на старшего менеджера.

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.

В прокуратуре призвали казахстанцев быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, а также не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного Call-центра сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области потерял более 11 миллионов тенге, став жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной платформой.