#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
517.84
543.11
5.28
Происшествия

Офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 11:17 Фото: freepik
Call-центр по интернет-мошенничеству обнаружили правоохранители в одном из крупных бизнес-центров Алматы. В его организации подозревают гражданина России, под руководством которого в офисе работали 24 казахстанца, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры мегаполиса, злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денег на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших.

"Изъято 60 компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и "Sim-Box", – рассказали в прокуратуре.

Также правоохранители обнаружили в офисе подозреваемых блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами – что говорить, как вести себя, когда следует переключать потенциальную жертву на старшего менеджера.

По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб.

В прокуратуре призвали казахстанцев быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, а также не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного Call-центра сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области потерял более 11 миллионов тенге, став жертвой мошеннической схемы, связанной с псевдоинвестиционной платформой.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане раскрыта крупная партия наркотиков, планировавшаяся для распространения в регионах
Происшествия
11:14, Сегодня
В Казахстане раскрыта крупная партия наркотиков, планировавшаяся для распространения в регионах
Должница из ЗКО полгода проведет в колонии после попытки незаконно попасть в Россию
Происшествия
10:33, Сегодня
Должница из ЗКО полгода проведет в колонии после попытки незаконно попасть в Россию
Гибель многодетной семьи в СКО: полиция возбудила дело
Происшествия
04:55, 25 января 2025
Гибель многодетной семьи в СКО: полиция возбудила дело
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: