В Атырау задержали братьев с более чем 1 килограммом наркотиков

В Атырау владелец одной из съемных квартир обратился в полицию, сообщив, что жильцы не оплачивают аренду и не открывают дверь. На место прибыли участковые полицейские, которые заметили подозрительное поведение мужчин в квартире.

Один из них что-то спрятал под кровать, а другой выбросил предмет в окно.

В ходе проверки под кроватью было найдено и изъято четыре зип-пакета с синтетическими наркотиками. На место прибыли сотрудники оперативно-следственной группы и Управления по противодействию наркопреступности. Из кармана выброшенной в окно одежды извлекли еще один зип-пакет с наркотиками.

Подозреваемыми оказались братья 25 и 19 лет. В настоящее время полиция выясняет, откуда у них наркотики и собирались ли они их распространять. Возбуждено уголовное дело, начато комплексное расследование.



