Искал открытые двери: в Алматы на видео попал подозреваемый в серии краж

Подозрительное поведение мужчины попало на видео и разошлось по социальным сетям. Он проверял подъезды и искал квартиры с незапертыми дверями, сообщает Zakon.kz.

В Алматы провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в серии квартирных краж.

По данным следствия, мужчина промышлял в Алматы и Астане.

"Входные двери без замков становились для него возможностью беспрепятственно проникнуть в чужое жилище и похитить имущество", – сообщили в Департаменте полиции Алматы 9 октября 2026 года.

Его причастность доказана по шести эпизодам квартирных краж в Алматы. В одном случае из прихожей квартиры пропала сумка с 20 тысячами тенге, в другом ущерб составил 40 тысяч тенге.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства его противоправной деятельности.

В одном из кафе Жетысуского района Алматы обычный ужин закончился кровавой драмой и визитом экстренных служб. В разгар ссоры один из мужчин нанес себе порезы на левой руке.

