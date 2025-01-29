Китайские инвесторы судятся из-за махинаций на металлургическом заводе в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор по делу о китайских инвесторах. Суд назначил Чжу Цзунбяо четыре года ограничения свободы и пробационный контроль. Однако потерпевшая сторона осталась недовольна таким решением, так как прокурор запрашивал восемь лет тюрьмы для подсудимого, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Astana TV, история двух китайских бизнесменов Кэ Цзядуна и Чжу Цзунбяо длится уже не первый год. В свое время они совместно открыли металлургический завод в Шымкенте. Однако в 2020 году Кэ Цзядун узнал о махинациях своего партнера. Подделав подпись и документы, Чжу Цзунбяо похитил суммарно более одного миллиарда тенге и продал один из земельных участков компании.

Первый раз суд признал вину Чжу Цзунбяо и приговорил его к трем годам условно. Такое решение Фемиды не устроило потерпевшего. Он подал апелляцию. И вот суд вынес по ней решение. Чжу Цзунбяо дали четыре года ограничения свободы с пробационым контролем.

"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года по данным статьям. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 44 УК РК в отношении Чжу Цзунбяо на этот срок устанавливается пробационный контроль". Судья судебной коллегии по уголовным делам Шымкентского городского суда Канатбек Конырбаев

Такое решение не устроило потерпевшего Кэ Цзядуна. По его словам, обманувший его партнер снова избежал строгого наказания.

"Мы считаем вынесенный приговор необоснованным и абсурдным. Чжу Цзуньбяо уже был приговорен к условному наказанию несколько раз, и в 2019 и 2021 в 2023 году, и теперь он снова избежал строгого наказания. Мы заявляем, что у него есть покровители, которые помогают ему в судах. И доказывает это тот факт, что сегодня суд снова вынес мягкий приговор, проигнорировав серьезность обвинений и ключевые обстоятельства дела. Разве это можно назвать справедливостью? Ему все равно на казахстанские законы, очередной условный срок или мягкое наказание. Он в очередной раз благодаря покровителям ушел от ответственности. Это абсурд, а не суд". Потерпевший инвестор Кэ Цзядун

По словам потерпевшего, суд Шымкента фактически проигнорировал обвинения в присвоении и растрате денежных средств на сумму более одного миллиарда тенге. Вместо рассмотрения тяжких финансовых преступлений фокус был сделан на обвинении в подделке документов, оставив без внимания судьбу похищенных средств и вопрос их возврата.

"Суд, ссылаясь на наличие двух кассовых книг в Товариществе – одной с отметкой о возврате денег и другой без нее, – трактовал эти противоречия в пользу обвиняемого. Такой подход создает опасный прецедент, когда преступники могут уходить от ответственности, используя подобные манипуляции с документами. Нас удивляет казахстанское правосудие. Сколько можно давать одному преступнику условные сроки и мягкое наказание? Поэтому мы и говорим о покровителях, то, что мы видим на процессе в Шымкенте, это форменное беззаконие". Кэ Цзядун

Потерпевший намерен оспорить новый приговор, но уже в Верховном суде.

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