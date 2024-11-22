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Законодательство РК

Адвокат из Караганды осужден за подстрекательство к взятке

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 20:38 Фото: Zakon.kz
Суд Казыбекбийского района города Караганды 22 ноября приговорил адвоката Е. к 2 годам 7 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля за покушение на мошенничество и подстрекательство потерпевшей к даче взятки должностному лицу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе досудебного расследования Е. было предъявлено обвинение по статьям 24 часть 3 — 190 часть 3 пункт 1 ("Покушение на мошенничество в крупном размере") и 28 часть 4 — 367 часть 2 ("Подстрекательство к даче взятки через посредника в значительном размере") Уголовного кодекса Казахстана.

По материалам дела адвокат, являясь членом Карагандинской областной коллегии адвокатов, склонил свою клиентку, гражданку С., подозреваемую в хищении бюджетных средств, к даче взятки в размере 4 млн тенге начальнику досудебного расследования через посредника. При передаче средств Е. был задержан сотрудниками Департамента КНБ.

Суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние подсудимого, его возраст и состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств выявлено не было. Наказание назначено с применением статьи 55 часть 3 и статьи 56 часть 3 УК, предусматривающих снижение срока наказания в случае ускоренного досудебного расследования и покушения на преступление.

Суд постановил запретить Е. занимать должности в государственной службе и ряде других структур на пожизненной основе. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Кызылорде адвокат и его супруга получили по 7 лет тюрьмы за мошенничество. 

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