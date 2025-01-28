Убийца продавца в Сарани оказался лицом без гражданства

50-летний житель Сарани, убuвший продавца продуктового магазина не является гражданином ни одной страны мира, сообщает Zakon.kz.

Журналист Telegram-канала "Патриот" поинтересовалась у адвоката задержанного о причинах отсутствия гражданства у ее клиента.

"У него – своя история, свои жизненные сложности. Значит, были какие-то обстоятельства, и он не получил гражданство Казахстана", – ответила Евгения Толстова.

Также выяснилось, услуги Толстовой мужчине оплачивает государство, потому что на частного адвоката у него денег нет. Судья Саранского городского суда Мадияр Батталов арестовал его на два месяца, то есть на период расследования.

Со слов арестанта, умысла убuвать у него не было. Он хотел только припугнуть продавщицу, однако не ожидал от нее отчаянного сопротивления и схватки. Утром 22 января он приехал на такси в Сарань из Караганды, но денег для оплаты за проезд, не было. Тогда мужчина оставил в залог водителю свой сотовый телефон, пообещав потом принести деньги.

Для добычи денег он решил ограбить магазин при въезде в город Сарань. Он знал, что никто не помешает ему забрать деньги из кассы.

"Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. В исключительных случаях срок может быть увеличен", – передает Telegram-канал "Патриот".

Арестованный женат. Работал по строительной специальности в одном из ТОО города Караганды.

Грабитель нанес удары ножом в живот женщины ради выручки в 30 тыс. тенге.