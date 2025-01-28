#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
516.13
538.01
5.29
Происшествия

Убийца продавца в Сарани оказался лицом без гражданства

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 03:33 Фото: pexels
50-летний житель Сарани, убuвший продавца продуктового магазина не является гражданином ни одной страны мира, сообщает Zakon.kz.

Журналист Telegram-канала "Патриот" поинтересовалась у адвоката задержанного о причинах отсутствия гражданства у ее клиента.

"У него – своя история, свои жизненные сложности. Значит, были какие-то обстоятельства, и он не получил гражданство Казахстана", – ответила Евгения Толстова.

Также выяснилось, услуги Толстовой мужчине оплачивает государство, потому что на частного адвоката у него денег нет. Судья Саранского городского суда Мадияр Батталов арестовал его на два месяца, то есть на период расследования.

Со слов арестанта, умысла убuвать у него не было. Он хотел только припугнуть продавщицу, однако не ожидал от нее отчаянного сопротивления и схватки. Утром 22 января он приехал на такси в Сарань из Караганды, но денег для оплаты за проезд, не было. Тогда мужчина оставил в залог водителю свой сотовый телефон, пообещав потом принести деньги.

Для добычи денег он решил ограбить магазин при въезде в город Сарань. Он знал, что никто не помешает ему забрать деньги из кассы.

"Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. В исключительных случаях срок может быть увеличен", – передает Telegram-канал "Патриот".

Арестованный женат. Работал по строительной специальности в одном из ТОО города Караганды.

Грабитель нанес удары ножом в живот женщины ради выручки в 30 тыс. тенге.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Вылетевший из Уральска в Астану самолет столкнулся с птицами
Происшествия
17:50, 28 января 2025
Вылетевший из Уральска в Астану самолет столкнулся с птицами
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в России
Происшествия
17:18, 28 января 2025
Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в России
Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае
Происшествия
08:30, 28 января 2025
Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: