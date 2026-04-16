Что важно знать казахстанцам, имеющим двойное гражданство

Сегодня, 16 апреля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила для казахстанцев важную информацию касательно двойного гражданства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что при приобретении другого гражданства происходит утрата (отказ от) гражданства РК.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан двойное гражданство не допускается", – напомнили казахстанцам.

Сроки уведомления

Отмечается, что после получения гражданства другого государства гражданин обязан в течение 30 календарных дней уведомить органы внутренних дел РК.

Куда обращаться

Заявление подается:

в территориальные органы полиции (миграционная служба) по месту жительства;

в загранучреждения РК, если гражданин находится за границей.

Необходимые документы:

заявление об отказе от гражданства РК;

паспорт гражданина РК;

документ, подтверждающий наличие другого гражданства.

Ответственность

За несвоевременное уведомление предусмотрена административная ответственность по ст. 496 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве") Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).

В ст. 496 КоАП РК говорится, что нарушение законодательства РК о гражданстве по:

ч. 1 – использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство РК , влечет штраф на физических лиц в размере 200 МРП (865 000 тенге) ;

– ; ч. 2 – несообщение или сообщение в превышающий установленный законодательством РК срок факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 100 МРП (432 500 тенге) либо административное выдворение за пределы РК ;

– ; ч. 3 – деяния, предусмотренные частями 1 и 2, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, а также в субъектах квазигосударственного сектора , влекут штраф в размере 300 МРП (1 297 500 тенге) с административным выдворением за пределы РК.

