Что важно знать казахстанцам, имеющим двойное гражданство
Сегодня, 16 апреля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила для казахстанцев важную информацию касательно двойного гражданства, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что при приобретении другого гражданства происходит утрата (отказ от) гражданства РК.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан двойное гражданство не допускается", – напомнили казахстанцам.
Сроки уведомления
Отмечается, что после получения гражданства другого государства гражданин обязан в течение 30 календарных дней уведомить органы внутренних дел РК.
Куда обращаться
Заявление подается:
- в территориальные органы полиции (миграционная служба) по месту жительства;
- в загранучреждения РК, если гражданин находится за границей.
Необходимые документы:
- заявление об отказе от гражданства РК;
- паспорт гражданина РК;
- документ, подтверждающий наличие другого гражданства.
Ответственность
За несвоевременное уведомление предусмотрена административная ответственность по ст. 496 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве") Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).
В ст. 496 КоАП РК говорится, что нарушение законодательства РК о гражданстве по:
- ч. 1 – использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина РК лицом, утратившим гражданство РК, влечет штраф на физических лиц в размере 200 МРП (865 000 тенге);
- ч. 2 – несообщение или сообщение в превышающий установленный законодательством РК срок факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 100 МРП (432 500 тенге) либо административное выдворение за пределы РК;
- ч. 3 – деяния, предусмотренные частями 1 и 2, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, а также в субъектах квазигосударственного сектора, влекут штраф в размере 300 МРП (1 297 500 тенге) с административным выдворением за пределы РК.
О том, могут ли беженцы получить гражданство Казахстана и на что они имеют право в РК, можете узнать по ссылке.
