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Происшествия

В Алматы в подъезде жилого дома нашли новорожденную малышку

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 00:45 Фото: pexels
В Алматы в подъезде двухэтажного дома обнаружен новорожденный ребенок. Младенца нашли жильцы, после чего сразу вызвали полицию и скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 30 января телеканал "КТК", девочку оставили на втором этаже у дверей одной из квартир. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. 

Как уточнила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, факт обнаружения младенца зафиксирован на улице Чернышевского в Турксибском районе.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", — сообщила Азирбек.

Личность матери ребенка пока не установлена, ведутся поиски.

Ранее стало известно о другом инциденте. В Актобе полиция расследует продажу ребенка в роддоме. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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