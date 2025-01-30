В Алматы в подъезде жилого дома нашли новорожденную малышку

В Алматы в подъезде двухэтажного дома обнаружен новорожденный ребенок. Младенца нашли жильцы, после чего сразу вызвали полицию и скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 30 января телеканал "КТК", девочку оставили на втором этаже у дверей одной из квартир. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как уточнила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, факт обнаружения младенца зафиксирован на улице Чернышевского в Турксибском районе.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", — сообщила Азирбек.

Личность матери ребенка пока не установлена, ведутся поиски.

Ранее стало известно о другом инциденте. В Актобе полиция расследует продажу ребенка в роддоме.