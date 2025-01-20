#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.12
546.08
5.17
Общество

Младенца продали в роддоме в Актобе

Женщина в роддоме продала своего ребенка, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:14 Фото: pexels
В Актобе полиция расследует продажу ребенка в роддоме, сообщает Zakon.kz.

В СМИ появилась информация о том, что женщина родила в областном перинатальном центре в августе 2024 года и через некоторое время после родов отдала ребенка другим людям. Следствие проверяет версию о том, что врачи имели к этой "сделке" непосредственное отношение.

20 января 2025 года в Департаменте полиции прокомментировали информацию.

"Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц", – сказано в сообщении.

Расследование продолжается.

В 2024 году на восемь лет посадили казахстанку, которая продала своих новорожденных близнецов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде
Общество
12:31, Сегодня
Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде
Сильный ветер и резкое похолодание: казахстанцев предупредили о надвигающейся стихии
Общество
12:19, Сегодня
Сильный ветер и резкое похолодание: казахстанцев предупредили о надвигающейся стихии
QR-коды контакт-центра "111" появились во всех школах и колледжах Казахстана: для чего они нужны
Общество
12:14, Сегодня
QR-коды контакт-центра "111" появились во всех школах и колледжах Казахстана: для чего они нужны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: