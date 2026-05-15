Массовые рейды по чердакам и подвалам жилых домов в Алматы: что или кого ищет полиция

В Алматы сотрудники полиции усилили контроль за чердаками и подъездами жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Причину сегодня, 15 мая 2026 года, назвали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Сотрудниками полиции Алмалинского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Крыша", направленное на предупреждение суицидов, правонарушений и оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В рамках мероприятия особое внимание уделяется проверке чердачных и подвальных помещений, крыш многоквартирных домов, а также иных потенциально опасных мест".

Данные участки, как уточнили стражи порядка, обследуются с целью недопущения скопления молодежи, предупреждения противоправных действий, в том числе употребления наркотических средств и других правонарушений.

"Одновременно сотрудники полиции проводят поквартирные обходы и профилактические беседы с жителями, разъясняя важность внимательного отношения к эмоциональному состоянию близких, особенно подростков, и необходимость своевременного обращения за помощью". Пресс-служба ДП Алматы

Отмечается, что работа ведется во взаимодействии с коммунальными службами и иными уполномоченными органами для устранения условий, способствующих совершению правонарушений и возникновению угрозы жизни и здоровью граждан.

"Главная цель – предупреждение трагических последствий, включая попытки суицида, пресечение противоправной деятельности, а также формирование безопасной городской среды и укрепление доверия населения к полиции". Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан, задача – не просто реагировать, а предупреждать.

"Мы обследуем чердаки, подвалы, крыши домов – те места, где могут собираться подростки и где существует риск как правонарушений, так и трагических случаев. Особое внимание уделяется профилактике суицидов и вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Важно, чтобы каждый житель понимал, что безопасность начинается с внимания друг к другу. При первых тревожных сигналах необходимо своевременно обращаться за помощью", – добавил он.

Ранее стало известно, что в рамках полицейских рейдов в Алматы убирают киоски, ларьки и другие торговые точки.