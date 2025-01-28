Афера с закрытием уголовного дела обернулась многомиллионным штрафом для полицейских
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В Абайской области в Бескарагайском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в совершении мошенничества, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы облсуда, двое полицейских ввели подследственного в заблуждение и потребовали за непривлечение к уголовной ответственности 1 млн тенге. Последний написал заявление в Антикор.
Деньги полицейские уже получили по контролем сотрудников Антикоррупционной службы.
Во время главного судебного разбирательства подсудимые и прокурор заключили процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины.
"Приговором суда К. и Т. признаны виновными по пункту 2) части 3 статьи 190 УК, каждому из них назначены наказания в виде штрафа в сумме 10 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением специальных звании", – сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
20 января Zakon.kz писал о приговоре бывшему начальнику управления капитального строительства РГП "Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных сил" Министерства обороны за покушение на получение взятки.
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