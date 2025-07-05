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Происшествия

Семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 23:01 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области 5 июля в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Kia Sedona погибли семь человек, еще двое доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла на трассе в направлении города Балхаш, недалеко от поселка Акшатау. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, совершая обгон, не учел дорожные знаки, въехал на участок, где проводились ремонтные работы, после чего столкнулся с криволинейным барьером. В результате удара автомобиль загорелся.

В результате аварии на месте погибли семеро пассажиров. Водитель и еще один пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно во время дальних поездок. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. В пригороде Алматы, в районе улицы Сагадата Нурмагамбетова, недалеко от Восточной объездной, 5 июля произошло серьезное ДТП с участием многотонного грузовика, груженного балластом. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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