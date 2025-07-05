Семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша

В Карагандинской области 5 июля в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Kia Sedona погибли семь человек, еще двое доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла на трассе в направлении города Балхаш, недалеко от поселка Акшатау. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, совершая обгон, не учел дорожные знаки, въехал на участок, где проводились ремонтные работы, после чего столкнулся с криволинейным барьером. В результате удара автомобиль загорелся.

В результате аварии на месте погибли семеро пассажиров. Водитель и еще один пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно во время дальних поездок.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В пригороде Алматы, в районе улицы Сагадата Нурмагамбетова, недалеко от Восточной объездной, 5 июля произошло серьезное ДТП с участием многотонного грузовика, груженного балластом.