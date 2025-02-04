Полицейские нашли в Шымкенте угнанный со стоянки автомобиль

Сотрудники полиции Келесского района Туркестанской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля Audi стоимостью около 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что из-за возникших разногласий со своим коллегой подозреваемый угнал со стоянки автомобиль потерпевшего и скрылся с места происшествия.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанный автомобиль в городе Шымкенте и вернули его законному владельцу. В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что у алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге.