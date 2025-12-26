Казахстанец лишился авто стоимостью 15 млн тенге: задержан бизнес-партнер
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны оперативно раскрыли угон автомобиля стоимостью около 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Подробности угона сегодня, 26 декабря 2025 года, раскрыли в пресс-службе столичной полиции:
"Подозреваемым оказался 25-летний мужчина – бизнес-партнер потерпевшего, с которым они вместе приехали в столицу из другого города для работы. По данным следствия, мужчины арендовали квартиру, где в ночь происшествия потерпевший уснул. Воспользовавшись этим, подозреваемый тайно вынул из кармана его куртки ключи от автомобиля Changan CS75 Plus и скрылся с места. После этого он перестал выходить на связь и исчез".
Рано утром полицейские обнаружили похищенный автомобиль, оставленный на одной из улиц города без присмотра.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан".Пресс-служба ДП Астаны
Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры личной безопасности и внимательно относиться к своим вещам, даже находясь в компании знакомых.
