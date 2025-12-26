#Казахстан в сравнении
События

Казахстанец лишился авто стоимостью 15 млн тенге: задержан бизнес-партнер

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 12:56 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Астаны оперативно раскрыли угон автомобиля стоимостью около 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности угона сегодня, 26 декабря 2025 года, раскрыли в пресс-службе столичной полиции:

"Подозреваемым оказался 25-летний мужчина – бизнес-партнер потерпевшего, с которым они вместе приехали в столицу из другого города для работы. По данным следствия, мужчины арендовали квартиру, где в ночь происшествия потерпевший уснул. Воспользовавшись этим, подозреваемый тайно вынул из кармана его куртки ключи от автомобиля Changan CS75 Plus и скрылся с места. После этого он перестал выходить на связь и исчез".

Рано утром полицейские обнаружили похищенный автомобиль, оставленный на одной из улиц города без присмотра.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан".Пресс-служба ДП Астаны

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры личной безопасности и внимательно относиться к своим вещам, даже находясь в компании знакомых.

Угон, авария и задержание: отдых в ночном клубе для жительницы Уральска закончился штрафом

О том, обязаны ли казахстанцы оформлять КАСКО при покупке авто в кредит, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
