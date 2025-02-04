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Происшествия

Фургон сгорел на трассе в Мангистау

Фургон сгорел на трассе в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:12 Фото: pixabay
В Мангистау на трассе сгорел фургон, передает Zakon.kz.

Lada пишет, что происшествие с горением фургона произошло у села Жетыбай.

"Информация о пожаре поступила 3 февраля в 21:32. На распространившемся в социальных сетях видео водитель из последних сил пытается потушить уже почти сгоревший автомобиль. На место выехали 10 огнеборцев на трех единицах спецтехники. Тентованный фургон "Газель" 3302, 2012 года выпуска, сгорел полностью. На автомобиле был установлен 130-литровый баллон".ДЧС Мангистауской области

В ведомстве добавили, что пострадавших нет.

Причины инцидента выясняются.

Ранее пресс-служба МЧС обратилась к казахстанцам в связи с тем, что в стране участились случаи пожаров.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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