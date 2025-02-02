Шесть пожаров за сутки: в МЧС обратились к казахстанцам

За сутки на территории Казахстана зарегистрировано шесть возгораний в домах. В связи с этим в пресс-службе МЧС обратились к гражданам с напоминаем о том, как уберечь жилье от огня, сообщает Zakon.kz.

"Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько важных правил", – говорят в МЧС.

В министерстве отмечают, что причины пожаров бывают разные, но все они связаны с нарушением правил безопасности:

Неосторожное обращение с огнем – оставленные без присмотра источники огня, неосторожное курение.

Нарушение эксплуатации печей – перегрев, повреждения, отсутствие противопожарных разделок. Регулярно проверяйте печь, очищайте дымоход, не перегревайте.

Нарушение эксплуатации электроприборов – оставленная на плите пища, перегрузка сети.

Грязные вентиляционные системы и вытяжки – скопившийся жир и пыль могут загореться. Как избежать? Регулярно очищайте вытяжки, особенно на кухне.

Фото: МЧС РК

При любом задымлении или возгорании казахстанцев просят немедленно вызывать пожарных по номерам 101 или 112.

1 февраля 2025 года в одной из гостиниц в центре Алматы по улице Богенбай батыра Медеуского района разгорелся пожар. Ранее сообщалось, что офисное помещение горело в Караганде.