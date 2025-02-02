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Происшествия

Шесть пожаров за сутки: в МЧС обратились к казахстанцам

пожар, пожар на кухне,, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 13:39 Фото: МЧС РК
За сутки на территории Казахстана зарегистрировано шесть возгораний в домах. В связи с этим в пресс-службе МЧС обратились к гражданам с напоминаем о том, как уберечь жилье от огня, сообщает Zakon.kz.
"Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько важных правил", – говорят в МЧС.

В министерстве отмечают, что причины пожаров бывают разные, но все они связаны с нарушением правил безопасности:

  • Неосторожное обращение с огнем – оставленные без присмотра источники огня, неосторожное курение.
  • Нарушение эксплуатации печей – перегрев, повреждения, отсутствие противопожарных разделок. Регулярно проверяйте печь, очищайте дымоход, не перегревайте.
  • Нарушение эксплуатации электроприборов – оставленная на плите пища, перегрузка сети.
  • Грязные вентиляционные системы и вытяжки – скопившийся жир и пыль могут загореться. Как избежать? Регулярно очищайте вытяжки, особенно на кухне.
Фото: МЧС РК

При любом задымлении или возгорании казахстанцев просят немедленно вызывать пожарных по номерам 101 или 112.

1 февраля 2025 года в одной из гостиниц в центре Алматы по улице Богенбай батыра Медеуского района разгорелся пожар. Ранее сообщалось, что офисное помещение горело в Караганде.

Андрей Дюсупов
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