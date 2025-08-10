#АЭС в Казахстане
Происшествия

Турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау

мотоциклист из Китая поблагодарил полицейских Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 18:44 Фото: polisia.kz
Патрульная полиция на трассе в Мангистау оказала помощь туристу из Китая, сообщает Zakon.kz.

10 августа на республиканской трассе Шетпе – Сайөтес – Бейнеу сотрудники патрульной полиции обнаружили мотоциклиста – гражданина Китайской Народной Республики, который находился на обочине дороги напротив села Сайөтес и не мог продолжить движение в сторону Актау.

"Полицейские остановились, чтобы уточнить причину остановки и выяснить, чем могут помочь. В ходе разговора выяснилось, что у туриста лопнула шина мотоцикла, и он не имел возможности самостоятельно добраться до места назначения", – рассказали в полиции.

Отмечается, что стражи порядка остановили грузовой автомобиль ГАЗель и договорились с водителем о доставке иностранного туриста вместе с мотоциклом в Актау.

"Данный случай еще раз подтверждает, что главная задача полиции – не только охрана общественного порядка, но и оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вне зависимости от их гражданства", – резюмировали в МВД.

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш потерялся в горах Алматинской области.

Елена Беляева
Елена Беляева
