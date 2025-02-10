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Происшествия

Мечеть горела в Алматинской области

Мечеть горела в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:57 Фото: instagram.com/batyr_bloger
Утром 9 февраля 2025 года произошел пожар в мечети в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео пожара. В ДЧС Алматинской области рассказали, что инцидент произошел в селе Енбекши Карасайского района. В мечети горели мебель и хозяйственные вещи на площади 50 кв. м.

"На место вызова незамедлительно были направлены 14 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области. Расстояние до ближайшей пожарной части было 22 км. Принятыми оперативными мерами пожар локализован и ликвидирован на площади 50 кв. м", – сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

9 февраля 2025 года в Турксибском районе Алматы разгорелся пожар в отдельно стоящем складе ангарного типа.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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